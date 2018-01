Actualidade

O guitarrista Pedro de Castro antecipa o seu primeiro álbum em nome próprio, na sua estreia como solista, na sexta-feira, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém (CCB), no âmbito do ciclo "Há Fado no Cais".

"Neste concerto presto homenagem aos grandes mestres, começando em Armandinho, que foi o pai da guitarra portuguesa moderna, de Lisboa, aos dias de hoje, e antecipo o meu primeiro CD que conto gravar em breve, para sair no verão", disse o músico à agência Lusa.

No concerto, no pequeno auditório do CCB, já com lotação esgotada, Pedro Castro conta com a participação dos músicos André Ramos, Jaime Santos Júnior e Artur Caldeira (viola) e Francisco Gaspar (viola baixo), e três mulheres fadistas, que atuam regularmente na sua casa de fados, Mesa de Frades, em Lisboa, mas que pretendeu manter como "surpresa".