Actualidade

O kwanza angolano fechou hoje com uma depreciação total de 16% face ao euro, passando a moeda europeia a ser a referência para o mercado de câmbios de Angola, no âmbito do novo regime flutuante cambial em vigor.

De acordo com a informação final do leilão de divisas realizado hoje pelo BNA, divulgado pelo banco central, foi colocado o montante de 83,6 milhões de euros em divisas, "montante integralmente absorvido" pelos bancos comerciais que participaram, tendo sido apurada uma taxa média ponderada de venda de 221,26 kwanzas por cada euro, depreciando praticamente 16%, segundo cálculos feitos pela Lusa.

No final do dia de hoje, e já com os efeitos da indexação do kwanza angolano ao euro, a cotação oficial apurada pelo BNA para comprar um dólar norte-americano ficou-se nos 185,5 kwanzas, o que por sua vez representa uma depreciação de mais de 10% para a cotação oficial de segunda-feira, de acordo com o cálculo feito pela Lusa.