A bolsa de Wall Street terminou hoje em alta, com os três principais índices, Dow Jones industrial, S$P 500 e Nasdaq, a subirem para novos máximos de sempre.

No final da sessão, o Dow Jones subiu 0,41%, para 25.385,80 unidades, o S&P 500 avançou 0,13%, para 2.751,29 pontos, e o Nasdaq progrediu 0,09%, para 7.163,58 pontos, os três para níveis máximos de sempre.

Os operadores apostaram hoje claramente pelas compras num ambiente de otimismo nos mercados perante o iminente arranque da temporada de resultados financeiros, que terá um ponto alto na próxima sexta-feira com a apresentação dos resultados anuais do JPMorgan e do Wells Fargo.