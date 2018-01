Actualidade

A Corticeira Amorim acordou a compra de 70% da sueca Elfverson & Co AB por 5,5, milhões de euros, segundo comunicou a empresa à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).

Numa nota hoje divulgada hoje, a corticeira portuguesa revela que o acordo foi celebrado através da sua participada Amorim Bartop - Investimentos e Participações, S.A., que integra a Unidade de Negócios (UN) Rolhas, desenvolvendo e produzindo rolhas capsuladas para o segmento de bebidas espirituosas.

"Nos termos do acordo celebrado, são adquiridos 70% do capital social da Elfverson & Co AB, pelo montante de cerca de 5,5 milhões de euros", refere a comunicação da Amorim à CMVM.