Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho disse hoje que, em abril, os 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo vão decidir sobre a criação de uma empresa de gestão das redes de água e saneamento.

"É muito importante que esta tomada de decisão final seja feita em tempo útil, até ao mês de abril, para que possamos ainda absorver os financiamentos comunitários a 85% para os investimentos que são necessários fazer a curto prazo", afirmou hoje à agência Lusa o líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, José Maria Costa.

O socialista, que é também presidente da Câmara de Viana do Castelo, afirmou que a empresa irá chamar-se Águas do Alto Minho e terá capitais do Estado, através da Águas de Portugal e dos dez municípios da região.