Mau tempo

A Proteção Civil alerta para um agravamento das condições meteorológicas, especialmente entre a manhã de hoje e as 08:00 de quinta-feira, relacionado com chuva, vento, neve e ondulação.

De acordo com informação disponível no 'site', a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) chama a atenção para a intensificação da chuva, com especial incidência no litoral Norte, com valores que podem atingir os 20 milímetros em 12 horas (no período entre as 09:00 e as 21:00 de hoje) a norte do sistema montanhoso Montejunto/Estrela.

Alerta também para a queda de neve no período entre as 15:00 e as 21:00 de hoje, a partir da cota dos 1000/1200 metros, nos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda e, com especial intensidade, nas serras da região Norte (Padrela, Marão, Montemuro e parte da Serra da Estrela).