Actualidade

O navio "Mestre Simão", que encalhou no sábado nos Açores, deverá ter ainda cerca de 30 toneladas de combustível a bordo, admitiu hoje o presidente da Atlânticoline, a empresa proprietária do navio.

Segundo Carlos Faias, parte do combustível que se encontrava nos tanques do navio derramou, entretanto, para o interior do porto da Madalena do Pico, situação que obrigou à colocação de barreiras de retenção da poluição e a trabalhos de limpeza, mas é necessário agora avançar com um plano de trasfega do combustível que ainda está no barco.

"Os mergulhadores que entretanto estiveram no local não encontraram quaisquer fugas, neste momento, de combustível", garantiu o administrador da Atlânticoline, admitindo, porém, que o tanque central do "Mestre Simão" "estará ainda cheio de combustível", o que obrigará a avançar com um plano de trasfega desse combustível, "para evitar futuras situações de poluição ambiental".