Actualidade

O período transitório que dispensa os vendedores da obrigação de comunicação eletrónica dos pedidos de reembolso do IVA para viajantes de fora da União Europeia foi alargado até 30 de junho, segundo a portaria hoje publicada em Diário da República.

"No âmbito da colaboração entre a Administração e os operadores, e tendo em vista a adequada operacionalização e funcionamento do sistema, identificou-se a necessidade de extensão do período transitório fixado no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 19/2017, de forma a possibilitar a adaptação dos sistemas informáticos que se encontram atualmente em utilização pelos sujeitos passivos vendedores às especificações técnicas do sistema eletrónico de certificação e controlo da AT [Autoridade Tributária]", lê-se na portaria.

A norma transitória prevista no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro - que estabeleceu um sistema eletrónico de comunicação em tempo real dos dados e aquisições dos viajantes não residentes na União Europeia [UE] que pretendam beneficiar da isenção do IVA ('tax free') nas transmissões de bens transportados para fora da União - dispensava os operadores desta nova obrigação de comunicação eletrónica até 31 de dezembro de 2017.