O Banco Mundial reviu em alta a previsão de crescimento de Angola para 2018, passando a antecipar uma expansão económica 0,7 pontos maior do que a estimada em junho, para 1,6% do PIB.

"O crescimento em Angola deve aumentar para 1,6% em 2018, com uma transição política de sucesso a melhorar a possibilidade de reformas que melhorem o ambiente de negócios", escrevem os peritos do Banco Mundial, no relatório 'Perspetivas Económicas Globais", divulgado na terça-feira à noite em Washington.

"Uma recuperação modesta está em curso na África subsaariana, apoiada por uma melhoria nos preços das matérias-primas", escrevem os autores do documento, que mantêm as previsões feitas em outubro no 'Africa's Pulse', o relatório exclusivamente dedicado às economias do continente africano.