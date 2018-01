Actualidade

A portaria que estabelece o Sistema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública (SIEF) foi hoje publicada em Diário da República, prevendo incentivos financeiros e não financeiros às equipas da administração central que obtenham poupanças acima de 50 mil euros.

"Revela-se essencial consagrar uma estrutura de incentivos para equipas da administração pública, assente em metas de redução efetiva da despesa com garantia de elevado desempenho dos serviços", lê-se no texto da portaria n.º 11/2018 de 10 de janeiro, que destaca a importância de "estabelecer as condições para que sejam adotadas por todos os serviços da administração direta e indireta do Estado, de forma regular e abrangente, iniciativas dirigidas à geração de ganhos de eficiência, permitindo-se a identificação das boas práticas e a promoção de poupanças sem prejuízo para a qualidade dos serviços públicos prestados".

Nos termos da portaria, podem beneficiar de incentivos "iniciativas geradoras de melhorias de eficiência" (nomeadamente as que permitam uma redução total de despesa de valor igual ou superior a 50 mil euros) na área da aquisição ou locação de bens e serviços, empreitadas de obras públicas, gestão de recursos humanos e gestão de património imobiliário público.