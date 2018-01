Actualidade

O presidente do PS defendeu hoje que o mandato de seis anos do cargo de procurador-geral da República (PGR) não deve ser renovado para assegurar independência e considerou "uma pena" que a Constituição não fixe um mandato único.

Estas posições foram assumidas por Carlos César no programa de debate semanal que tem com o ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro, denominado "Almoço TSF", e que foi conduzido pelo jornalista Anselmo Crespo.

Carlos César admitiu que a Constituição permite de facto a renovação do mandato de seis anos da atual PGR, Joana Marques Vidal, tal como acontece com o lugar de presidente do Tribunal de Contas.