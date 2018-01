Incêndios

A Federação de Bombeiros do Distrito do Porto manifestou hoje repúdio e indignação pelo facto de o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande ter sido constituído arguido no âmbito da catástrofe dos incêndios florestais do último ano.

"Porque entendemos que esta demanda ao comandante Augusto Arnaut pode ser o 'primum movens' [motivo principal] para fragilizar as associações/Corpos de Bombeiros, repudiamo-la obviamente, e não calaremos a nossa indignação perante aqueles que ousam não nos respeitar", lê-se num comunicado divulgado hoje.

A 12 de dezembro último, o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, foi constituído arguido na sequência dos incêndios naquele concelho, depois de ter sido ouvido pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria.