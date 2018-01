Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje Ricardinho, que venceu pela quinta vez o prémio de melhor jogador de futsal do mundo, e destacou o "trabalho e enorme talento" do capitão da seleção portuguesa.

"É um prémio justo, merecido e representa o reconhecimento do trabalho e do enorme talento do capitão da seleção nacional de futsal. Mais uma alegria e um motivo de orgulho para o Presidente da República e para todos os portugueses", disse Marcelo, numa nota oficial publicada no site da Presidência.

O internacional português foi eleito pelo Futsal Planet, que tem a chancela da FIFA, o melhor jogador de futsal do mundo pela quinta vez, um recorde, e quarta consecutiva.