Actualidade

O líder do PSD/Açores, Duarte Freitas, considerou hoje que os despedimentos anunciados na conserveira Cofaco, na ilha do Pico, representam o pior para a economia local "em muitos anos".

"Esta é a notícia que esperávamos nunca ter ouvido. É a pior notícia para a economia do Pico em muitos anos. Esta empresa tinha um papel histórico na ilha, empregava 187 pessoas e trouxe muita riqueza ao Pico", sublinhou o responsável, em declarações aos jornalistas à margem das jornadas parlamentares do PSD/Açores, que decorrem até sexta-feira, precisamente na ilha do Pico.

Os trabalhadores da Cofaco "não querem subsídios, mas sim o seu posto de trabalho", considerou ainda o líder dos sociais-democratas açorianos, para quem há o risco de a conserveira - dona, por exemplo, da marca Bom Petisco - estar a criar "falsas expetativas" nos seus quadros.