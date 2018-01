Actualidade

A presidente do CDS-PP lamentou hoje que o ministro da Saúde só depois de "muita insistência" tenha reconhecido que informou mal o primeiro-ministro, que disse que abriram 23 unidades de saúde familiar (USF) quando nenhuma foi "regularmente" aberta.

"Foi pena ter havido este erro, foi pena o senhor primeiro-ministro ter querido zombar do CDS, e foi pena o senhor ministro da Saúde não ter tomado a iniciativa de corrigir e só depois de muita insistência ter vindo dizer a verdade", afirmou Assunção Cristas aos jornalistas depois de um debate no parlamento com Adalberto Campos Fernandes.

Assunção Cristas já tinha afirmado hoje de manhã que a Associação de Unidades de Saúde Familiar tinha desmentido o primeiro-ministro, António Costa, que afirmou no debate quinzenal no parlamento na terça-feira que tinham aberto 23 USF em 2017, quando terão apenas entrado em funcionamento cinco dessas unidades e sem despacho dos ministérios da Saúde e das Finanças.