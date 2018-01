Actualidade

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o Governo de "desrespeitar o papel constitucional do Presidente da República" com as declarações da ministra da Justiça sobre a procuradora-geral da República (PGR), a dez meses do fim do mandato.

Num artigo assinado na 'newsletter' do partido por Hugo Soares, intitulado "Nós não pactuamos", o líder parlamentar do PSD defende que uma ministra da Justiça não pode ter opiniões jurídicas públicas apresentadas como pessoais.

"As declarações da ministra da Justiça são por isso ou levianas e irresponsáveis ou premeditadas e com um propósito que é o de esconder a vontade política do governo em não reconduzir a doutora Joana Marques Vidal", afirmou.