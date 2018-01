Actualidade

O BE questionou hoje o Governo sobre como vai intervir para travar o encerramento da fábrica da antiga Triumph e garantir os postos de trabalho, querendo saber que apoios estão a ser dados aos trabalhadores com salários em atraso.

Os trabalhadores da Têxtil Gramax Internacional, a antiga Triumph, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, estão em vigília à porta da empresa desde sexta-feira, depois de terem tomado conhecimento de que a administração tinha iniciado um processo de insolvência.

Numa pergunta a que a agência Lusa teve acesso e que o BE entregou hoje no parlamento, dirigida ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, os deputados bloquistas José Soeiro e a Isabel Pires pretendem saber se o Governo está a acompanhar a situação da TGI - Têxtil Gramax Internacional e se "apurou como foram aplicados os apoios públicos facultados à empresa".