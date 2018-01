Actualidade

A direção do PS vai propor que o Congresso Nacional deste partido se realize em Matosinhos entre 25 e 27 de maio e que as eleições diretas para secretário-geral sejam nos dias 11 e 12 desse mês.

Fonte oficial socialista adiantou à agência Lusa que esta proposta de calendário será apreciada e votada no próximo sábado, em Lisboa, durante a reunião da Comissão Nacional do PS.

Além das datas do congresso e das eleições diretas para a liderança, a Comissão Permanente do PS vai também propor na mesma reunião que o ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos seja o presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC).