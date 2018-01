Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assegurou hoje que está empenhada em encontrar com o Governo as soluções adequadas para concretizar as medidas de salvaguarda da floresta, mas apontou "alguns constrangimentos" nos mecanismos previstos.

"Os municípios portugueses estão inteiramente disponíveis para participarem em todas as medidas de salvaguarda da floresta e de prevenção de incêndios florestais", afirmou, em comunicado, a associação presidida pelo socialista Manuel Machado.

A ANMP acrescentou que "está empenhada, em diálogo com o Governo, em encontrar as soluções adequadas", mas adiantou que, no conjunto de legislação relativa à floresta e aos incêndios florestais, e no Orçamento do Estado para 2018, "foram identificados alguns constrangimentos e a necessidade de abrir o diálogo com o Governo para a procura de soluções".