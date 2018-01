Actualidade

As Áreas Metropolitanas do Porto e Lisboa vão apresentar ao Governo de António Costa uma "contraproposta" relativa ao processo de descentralização, nomeadamente na área dos transportes, querendo assumir a bilhética, anunciaram hoje os seus presidentes.

"Começamos a preparar uma contraproposta formal à proposta que o Governo fez relativamente a vários diplomas [do processo de descentralização] que já são conhecidos e dentro dos quais, como é normal, há de tudo, alguns pequenos que são bons, há outros médios que estão assim assim e há outros que, verdadeiramente, não estão bem e que merecem uma contraproposta do nosso lado", disse o presidente da Área Metropolitana e da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, no final de uma reunião conjunta em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Por seu lado, o presidente da Área Metropolitana do Porto, simultaneamente líder da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, referiu que esta contraproposta é o mote para que o Governo, ainda neste primeiro semestre, dê a "convicção de que há um caminho, uma expectativa e um corolário" a atingir, formalizando aquilo que há muito se vem discutindo.