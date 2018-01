Actualidade

Novos conflitos registaram-se na noite de hoje entre manifestantes e polícias em várias cidades da Tunísia, naquele que é o terceiro dia consecutivo de protestos motivados pela implementação de medidas de austeridade.

Desde a segunda-feira que se verifica uma agitação social no país, sete anos após o início da 'Primavera Árabe', com uma revolução que exigiu trabalho e dignidade e derrubou o ditador Zine al-Abidine Ben Ali, segundo a agência de notícias francesa AFP.

Em Siliana (noroeste do país), jovens arremessaram esta noite pedras e 'cocktails molotov' contra agentes de segurança e tentaram entrar num tribunal no centro da cidade. A polícia ripostou com gás lacrimogéneo, disse um correspondente da AFP.