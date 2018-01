Actualidade

Um grupo de deputados republicanos anunciou na quarta-feira os detalhes de uma lei que conta com o apoio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à luz da qual os "dreamers" terão possibilidade de residir no país.

Os promotores da lei, entre os quais figuram Bob Goodlatte e o porto-riquenho Raúl Labrador, apresentaram em conferência de imprensa a proposta de lei, que cumpre os "quatro pilares" fixados na segunda-feira por Donald Trump e um grupo de deputados durante um encontro na Casa Branca.

O diploma aborda o futuro dos 690.000 "dreamers" ("sonhadores"), os indocumentados chegados aos Estados Unidos enquanto crianças, protegidos da deportação devido ao programa conhecido como DACA (Ação Diferida para Imigração Infantil), promulgado em 2012 pelo então Presidente norte-americano Barack Obama e cujo fim foi anunciado em setembro pelo seu sucessor na Casa Branca.