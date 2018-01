Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer dólares 69,14 dólares, menos 0,08% do que na sessão anterior.

Na quarta-feira, o barril de petróleo Brent fechou a subir 69,20 dólares, mais 0,55% do que no fim da sessão anterior e um máximo desde finais de 2014.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures com um acréscimo de 0,38 dólares face à última negociação, quando fechou a 68,82 dólares, e batendo o segundo recorde consecutivo desde 2014.