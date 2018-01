Actualidade

O primeiro-ministro israelita pediu em 2014 a Barack Obama que convencesse o Egipto a dar parte do Sinai para o futuro Estado palestiniano, e anexar a Israel boa parte da Cisjordânia, revelou hoje o diário Haaretz.

O jornal israelita cita quatro fontes oficiais da época em Washington, que falaram sob a condição de anonimato, mas o Gabinete de Benjamin Netnayahu negou a informação, que coincide, porém, com outras publicadas nos últimos meses sobre essa possibilidade e a de ser incluída no plano de paz que a administração de Donald Trump está a preparar.

A ideia, apresentada em várias ocasiões por Netanyahu ao então Presidente Barack Obama e ao ex- secretário de Estado John Kerry, era que os Estados Unidos convencessem o Presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sissi, a doar parte da terra no norte da península do Sinai.