O Conselho de Religiões de Moçambique (Corem) considerou hoje alarmantes os últimos dados sobre o número de violações no país, que revelaram 115 casos durante a quadra festiva.

"O Conselho de Religiões em Moçambique manifesta, por este meio, a sua mais profunda consternação, indignação e repúdio", refere o Corem, num comunicado distribuído hoje à imprensa.

Os últimos dados do Ministério da Saúde apresentados nos primeiros dias do ano indicavam que, durante a quadra festiva, as autoridades moçambicanas registaram 115 casos de violência sexual, dos quais 58 foram contra crianças.