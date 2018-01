Actualidade

(CORREÇÃO) Seul, Coreia do Sul, 11 jan (Lusa) - A Coreia do Norte considera que a popularidade do livro "Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump", do jornalista Michael Wollf, é um "prenúncio da morte política" do Presidente dos Estado Unidos.

O livro do jornalista Michael Wolff "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump") lançado na sexta-feira reúne uma série de revelações explosivas, resultado de mais de 200 entrevistas, incluindo as conversas entre Donald Trump e responsáveis da Casa Branca.

Hoje, o principal jornal Rodong Sinmun do Norte, dirigido pelo Partido dos Trabalhadores, apresentou um artigo sobre o assunto do livro, salientando a forma como Donald Trump reagiu e porque as vendas são tão elevadas.