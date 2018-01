Actualidade

O excedente da conta de operações correntes da zona euro aumentou, no terceiro trimestre, para os 124,2 mil milhões de euros, face ao de 80,9 do trimestre anterior e ao de 87,5 mil milhões homólogos, divulga o Eurostat.

Segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), que divulga os dados em conjunto com o Banco Central Europeu, o saldo da conta de operações correntes da balança de pagamentos representa 4,4% do Produto Interno Bruto (PIB) dos 19 países do euro.

O saldo da conta de bens da zona euro viu o seu excedente aumentar para os 98,6 mil milhões de euros, face ao trimestre anterior (82,6 mil ME) e ao homólogo (94,1 mil ME).