Actualidade

O condutor que na quarta-feira se pôs em fuga após uma ação de fiscalização da GNR de Castelo Branco, que culminou com várias agressões a um militar, continua desaparecido, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

"O condutor continua a monte e a GNR continua com meios no terreno para capturar o homem", disse fonte do Destacamento Territorial da GNR de Castelo Branco.

O condutor não obedeceu ao sinal de paragem dos militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Castelo Branco, na quarta-feira, cerca das 11:00, próximo da localidade de Maxiais, pondo-se em fuga.