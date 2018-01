Actualidade

A REN - Redes Energéticas Nacionais está hoje no mercado a financiar-se através de uma emissão de 300 milhões de euros em obrigações a 10 anos, sendo que as perspetivas iniciais apontam para uma taxa de juro abaixo dos 2%.

O "initial pricing talks" (IPT), de acordo com a agência financeira Bloomberg, arrancou nos 100 pontos-base acima da taxa mid-swap do euro, que hoje se situa nos 0,9028% a dez anos, pelo que a taxa final deverá situar-se à volta de 1,9%, no caso do "spread" se manter enquanto o livro de ordens está aberto.

As obrigações da REN têm vencimento em 18 de janeiro de 2028 e a empresa liderada por Rodrigo Costa beneficia por parte da Standard & Poor's, Fitch e Moody's, de uma notação que se situa em nível de investimento.