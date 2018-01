Actualidade

A agência de notação financeira Moody's avisou hoje que uma reestruturação da dívida soberana de Angola que implique perdas para os credores terá consequências no 'rating' do país, argumentando que a renegociação dos empréstimos bilaterais evidencia os riscos.

"Se se tornar claro que as renegociações foram de facto contempladas, isso poderia levar a um evento que a Moody's consideraria um incumprimento financeiro, [e nesse caso] a Moody's asseguraria que a avaliação do perfil de crédito era consistente com o aumento da probabilidade de um incumprimento financeiro", escrevem os analistas, numa nota de análise.

O comentário, que não é uma ação de 'rating', serve de alerta para o Governo de Angola, que recentemente tem manifestado intenção de entrar em negociações com os credores para alterar as condições da dívida, mas sem apontar especificamente os contornos dessa intenção.