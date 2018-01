Actualidade

Os preços no consumidor subiram em média 1,4% no ano passado, acima da taxa de inflação média de 0,6% em 2016, informa hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de variação homóloga em dezembro do índice de preços no consumidor (IPC) foi superior à taxa de variação média (de 1,4%) do mesmo índice, ao atingir 1,5%, taxa de variação homóloga idêntica à de novembro.

Mas retirando os preços da energia, a taxa de inflação subjacente situou-se nos 1,2%, mais do que os 1,1% de novembro.