Actualidade

Deputados da oposição são-tomense boicotaram hoje a nomeação de novos juízes para o Tribunal Constitucional (TC), em protesto contra a presença policial no parlamento, pedida pelo Governo devido aos ânimos exaltados.

No período antes da ordem do dia, os ânimos exaltaram-se devido à troca de acusações entre os deputados da oposição, que acusaram o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, de ser "um ditador" e de querer "transformar São Tomé e Príncipe no seu feudo".

Por seu lado, o chefe do Governo havia acusado a oposição de querer "criar instabilidade e conflito no país" ao ter convocado a manifestação de protesto contra o executivo, na terça-feira.