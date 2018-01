Actualidade

As coleções de arte de Armando Martins, em Portugal, e de Luís Paulo Montenegro, no Brasil, estão entre as seis distinguidas nos Prémios "A", na área do colecionismo, pela Fundação ARCO de Madrid, em Espanha, foi hoje anunciado.

Nesta 22.ª edição dos prémios, promovida pela IFEMA (Feria de Madrid), organizadora das feiras internacionais de arte contemporânea ARCO nas capitais espanhola e portuguesa, foram galardoadas seis coleções.

Os prémios foram atribuídos pelo valor artístico das coleções, e os proprietários privados ou instituições foram distinguidos pelo apoio à divulgação da arte contemporânea.