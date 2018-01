Actualidade

Os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa vão debater na terça-feira o processo de concessão do Teatro Municipal Maria Matos, anunciado pela vereadora da Cultura, a pedido do grupo municipal do PCP, anunciou hoje aquela força política.

"Passado cerca de um mês desde que os lisboetas e os eleitos locais foram confrontados com esta intenção, a mesma continua sem ser discutida em nenhum dos órgãos municipais", referem os deputados comunistas numa nota enviada às redações.

Os eleitos consideram "tal postura inaceitável" e afirmam haver "uma clara e urgente necessidade de perceber que modelo pretende a Câmara Municipal de Lisboa implementar no Teatro Maria Matos, o que vai ser daquele equipamento, daquele espaço e das pessoas que lá trabalham".