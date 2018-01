OE2018

A Assembleia Municipal de Évora aprovou uma resolução em que se afirma "indignada" por não estarem contempladas no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) verbas para a construção do novo Hospital Central da cidade, foi hoje divulgado.

A resolução foi aprovada por maioria e apenas com um voto contra de um eleito do PS, na mais recente reunião da assembleia municipal e enviada hoje à agência Lusa.

O atual Governo minoritário do PS "nada fez para dar cumprimento a um recomendação da Assembleia da República, aprovada, por unanimidade, em 2016", para se iniciar a construção do novo hospital, justificou hoje à Lusa o primeiro subscritor da resolução.