Actualidade

O PS vai entregar na sexta-feira, no parlamento, dois projetos de lei para "reforço da transparência" no exercício de cargos políticos, com particular incidência no código de conduta e na representação de interesses ('lobby').

Estes dois diplomas constituíram o objeto central de análise da longa reunião de hoje do Grupo Parlamentar do PS.

"Nas últimas semanas, o PS tem vindo a proceder a um debate sobre as matérias que confinam com aspetos que envolvem a transparência na vida política, em particular nos domínios da representação de interesses, do código de conduta, do estatuto e regime de exercício de altos cargos públicos. É importante que esse debate ocorra, porque preocupamo-nos com o estado de suspeição que, por vezes, envolve a atividade política portuguesa", justificou o líder da bancada socialista, Carlos César, em declarações aos jornalistas no final da reunião do Grupo Parlamentar.