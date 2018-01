Canábis

O PCP não vai votar a favor dos dois projetos do BE e do PAN para a utilização terapêutica da canábis, alertando que este debate está "inquinado à partida".

"O PCP não acompanhará estas iniciativas", anunciou a deputada comunista Carla Cruz, na abertura do debate parlamentar sobre os projetos de bloquistas e partido Pessoas-Animais-Natureza.

Os dois diplomas pretendem, "de forma encapotada, abrir caminho à utilização da 'cannabis' para fins recreativos", afirmou Carla Cruz.