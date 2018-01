Actualidade

A empresa Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou hoje ter adjudicado a empreitada de requalificação do troço do Itinerário Complementar (IC) 1 entre Alcácer do Sal e Grândola (Setúbal), num investimento de 4,6 milhões de euros.

A intervenção, segundo um comunicado da empresa enviado à agência Lusa, visa a requalificação de 15,7 quilómetros do IC1, entre Alcácer do Sal, no entroncamento com a estrada municipal 120, e Grândola Norte, no entroncamento com o IC 33, e tem um prazo de execução nove meses.

Em abril do ano passado, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, já tinha anunciado que "as grandes obras" de requalificação do IC1 entre Alcácer do Sal e Grândola, no litoral alentejano, começavam "no início de 2018".