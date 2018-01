Actualidade

A Barragem de Fagilde encontra-se na sua capacidade máxima, com 2,8 milhões de metros cúbicos de água, anunciou hoje o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques.

"Já solicitámos autorização à APA (Agência Portuguesa do Ambiente) para abrir as comportas, o que deve acontecer hoje, para poder ir passando água, porque é sempre um risco ter água a ultrapassar a barreira existente", explicou o autarca aos jornalistas.

A Barragem de Fagilde abastece os concelhos de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo. No final de outubro, devido à seca, foi necessário por no terreno uma operação de reforço de abastecimento público de água à região de Viseu, que foi suspensa no final do ano.