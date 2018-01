Canábis

O projeto de lei do Bloco de Esquerda (BE) para a utilização terapêutica da canábis vai baixar, sem votação, à comissão parlamentar, disseram à Lusa fontes do BE.

Fontes parlamentares afirmaram que houve contactos, hoje à tarde, entre deputados do Bloco e do PSD para permitir que o debate desta disposição continue em comissão, na especialidade.

O PSD anunciou, também hoje, que vai apresentar um diploma próprio, que não prevê o autocultivo da planta de canábis.