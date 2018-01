Incêndios

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro quer esclarecimentos sobre a lei de prevenção de incêndios por impor um "timing impossível de cumprir" para a limpeza de terrenos junto a casas e fazer "uma ameaça infantil" aos municípios.

"Há questões que carecem de esclarecimento, que carecem de que o Governo seja mais explícito. Nós não conseguimos perceber os timings, ter tudo pronto nos timings que estão definidos é completamente incomportável e inexequível", afirmou Carlos Silva, presidente da CIM Douro e da Câmara de Sernancelhe.

Os representantes dos 19 municípios da CIM Douro, reunidos hoje em Alijó, distrito de Vila Real, analisaram a nova lei, que impõe uma retenção de 20% das transferências correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) se as autárquicas não cumprirem, até 31 de maio, com a limpeza de faixas de gestão de combustível para prevenir incêndios em torno das casas, estradas, fábricas e linhas de energia, devendo substituir-se aos proprietários.