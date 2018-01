Actualidade

As autoridades suíças anunciaram hoje que estão à espera de manifestações marcadas pela violência este fim-de-semana em Berna, na sequência do anúncio da presença do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Fórum Económico Mundial de Davos.

"No quadro do próximo Fórum Económico Mundial (WEF) em Davos (de 22 a 26 de janeiro) e após o anúncio da visita do Presidente americano Donald Trump, foi anunciada uma manifestação não autorizada", declararam as autoridades federais à imprensa local.

"Esperamos violência", sublinharam.