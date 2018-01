Actualidade

As duas mulheres que alegadamente estiveram envolvidas na agressão ao militar da GNR de Castelo Branco, saíram em liberdade e ficaram sujeitas a apresentações periódicas às autoridades, revelou hoje à Lusa fonte da GNR.

"As duas mulheres ficaram sujeitas a uma apresentação semanal, nas segundas-feiras, no posto da GNR da sua área de residência, que é Cebolais de Cima", disse fonte do Destacamento Territorial de Castelo Branco da GNR.

As duas mulheres, que passaram a noite detidas, foram presentes ao Tribunal de Castelo Branco, onde estiveram durante todo o dia e não prestaram quaisquer declarações.