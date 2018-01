Actualidade

A empresa CTT - Correios de Portugal afirmou hoje esperar que os novos indicadores de qualidade propostos pelo regulador de telecomunicações "não condicionem a viabilidade ou a sustentabilidade" do serviço postal às populações pelas suas exigências.

Informando em comunicado ter recebido da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) novos "critérios de qualidade aplicáveis à prestação do Serviço Postal Universal", os CTT dizem esperar que os novos indicadores "não condicionem a viabilidade ou a sustentabilidade da prestação do serviço postal universal à população".

"Os CTT esperam que as soluções encontradas tenham em conta a progressiva digitalização da economia, dos mercados e da sociedade, e fiquem em linha com as melhores práticas europeias e com a redefinição em curso da natureza do correio", acrescenta a empresa.