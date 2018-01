PSD

O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro anunciou hoje que, nas eleições diretas de sábado, vai votar em Pedro Santana Lopes para presidente do partido, defendendo que se trata de "um voto positivo" e não "contra ninguém".

"Vou votar Pedro Santana Lopes. Trabalhei de muito perto com ele em 2007 e 2008, sei do seu conhecimento dos desafios do país, da sua sensibilidade política e social. Mostrou nesta campanha que tem capacidade de ouvir e de construir uma alternativa governativa mobilizadora na ambição e rica no programa político", afirmou Montenegro, numa declaração à Lusa, antes de participar numa acção de campanha do antigo primeiro-ministro com militantes em Aveiro.

Como primeiro argumento para justificar o seu voto, Luís Montenegro defendeu que "o país precisa de um PSD forte, com vontade de liderar o Governo" e de vencer as legislativas de 2019 e considerou que "admitir que o PSD pode ser a muleta deste PS é politicamente suicidário", argumento que tem sido apontado a Rui Rio, o outro candidato à liderança dos sociais-democratas.