Actualidade

O fundo de investimento norte-americano Blackstone comprou quatro plataformas logísticas ao grupo DIA, três em Espanha e outra em Portugal, por cerca de 90 milhões de euros, foi hoje noticiado.

A operação inclui um acordo de aluguer que permitirá que o grupo DIA [multinacional espanhola do setor alimentar com produtos para o lar lar, beleza e saúde, que detém o supermercado Minipreço] continue a usar as instalações, de acordo com o BNP Paribas Real Estate, que foi consultor na transação.

As quatro plataformas, que totalizam uma área de 110.000 metros quadrados, estão localizadas em Sabadell (Barcelona), Mejorada del Campo (Madrid), Dos Hermanas (Sevilha) e em Alverca (Lisboa).