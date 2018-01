Actualidade

Choe Ryong-hae, considerado o "número dois" do regime da Coreia do Norte, foi colocado à frente do poderoso departamento de organização do Partido dos Trabalhadores, informou hoje o Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

Choe, de 68 anos, e vice-presidente do comité central do partido único norte-coreano, terá sido designado para o cargo durante o importante plenário da formação política de outubro, apesar da ausência de menção por parte dos meios de comunicação social oficiais da Coreia do Norte, diante da natureza opaca em torno desse departamento, indicou o Ministério sul-coreano.

Com esta nomeação, Choe, que caiu em desgraça em 2014, mas foi depois reabilitado, sai bastante reforçado.