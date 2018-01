Actualidade

As autoridades turcas reintegraram mais de 1.800 funcionários que foram despedidos na vasta purga lançada por Ancara, após o fracassado golpe de Estado de julho de 2016, anunciou hoje a agência noticiosa estatal Anadolu.

Estas 1.823 pessoas foram afastadas depois de terem sido acusadas de ter descarregado o ByLock, uma aplicação de telemóvel desenvolvida para permitir uma comunicação encriptada que Ancara considera como uma ferramenta de comunicação privilegiada dos 'golpistas'.

No entanto, as autoridades turcas anunciaram, no final de dezembro, ter determinado que milhares de pessoas tinham descarregado a aplicação involuntariamente.