Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou-se hoje otimista quanto à formação de um governo de coligação com os sociais-democratas, enquanto o líder do SPD, Martin Schulz, classificou o acordo hoje alcançado como "notável".

Os conservadores alemães liderados por Angela Merkel e os social-democratas de Martin Schulz alcançaram hoje um acordo de princípio para a formação do novo executivo, que prevê a limitação sobre a entrada de refugiados no país e o reforço da zona euro.

Ao fim de uma maratona de conversações que se prolongou pela noite dentro, o líder do partido Social Democrata (SPD), Martin Schulz, disse hoje de manhã aos jornalistas que o acordo irá ajudar as infraestruturas da Alemanha e reforçará as famílias, escolas, lares de idosos e outras partes da sociedade alemã.