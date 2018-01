Actualidade

A Volkswagen (VW) China anunciou hoje que iniciará este mês as exportações para o sudeste asiático de automóveis fabricados no país, sendo o primeiro destino as Filipinas.

Em comunicado, o construtor automóvel informou que o plano de exportação estará "completamente em andamento em março" e que o "objetivo é entregar vários milhares de unidades cada ano a clientes da região nos próximos anos".

Trata-se do "passo seguinte" na colaboração entre a VW e as suas sócias chinesas - FAW e SAIC - e "sobressai o facto de os seus produtos poderem competir a um nível internacional", afirmou, citado no comunicado, Soh Weiming, vice-presidente da VW China.